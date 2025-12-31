Maduro dice ganar 120 dólares al mes

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, defendió su estilo de vida, señalando que “no soy un magnate” y que “sólo tengo una cuentica de ahorro”.
En un discurso en Macarao, Caracas, el lunes, Maduro aseguró que “no soy magnate ni quiero riqueza material para mi vida”.
Dijo ser un “presidente obrero” y “tengo una sola cuenta de ahorro donde me depositan mi sueldito de presidente”.
Según él, gana mensualmente el equivalente a “dos petros”, la criptomoneda creada por el gobierno venezolano. La cifra representa unos 120 dólares, o 2 mil 158 pesos mexicanos, al tipo de cambio oficial.
En tono de broma, Maduro dijo que, además de que gana poco, es su esposa, Cilia Flores la que administra el dinero. “A toda esa platica no le veo la cara porque cuando la voy a buscar, ya Cilita la agarró para comprar unas cositas”, manifestó.