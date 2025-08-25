Maduro está preocupado y pocos mandos lo respaldan

En medio de una tensión en el Caribe, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, advirtió al gobierno de Nicolás Maduro que el presidente Donald Trump “no está jugando”.

La declaración, realizada en una entrevista con Fox News, subraya la seriedad con la que Washington aborda el conflicto con Venezuela.

La postura de Machado llega en un contexto de un notable despliegue militar en la región. La administración Trump envió buques de guerra al mar Caribe, argumentando que la medida es una estrategia para combatir a los cárteles de la droga.

“Esto es bastante serio. Esta es una estructura criminal que está usando Venezuela para canalizar toneladas de drogas que llegan a Estados Unidos”, declaró.

Crisis

Machado enfatizó que la administración Trump considera la crisis venezolana como un asunto de alta prioridad en su política exterior. La líder opositora en la clandestinidad también sostuvo que “muy pocos militares en el alto rango militar están apoyando a Maduro y deben tomar una decisión”.

Para la líder opositora, el respaldo de EE. UU. es un factor crucial para lograr un cambio democrático en Venezuela, un país que, según sus palabras, podría transformarse de una “cueva de criminales” a un lugar de estabilidad y prosperidad en toda la región.

Por su parte, el gobierno de Maduro desestimó las amenazas considerándolas un “show” y una amenaza a la estabilidad regional. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dejó claro que Washington está listo para “usar todo su poder” para frenar el flujo de drogas, incluyendo el despliegue de militares en aguas cercanas a Venezuela.

Por qué envió Trump esa fuerza a Venezuela

El gobierno de Trump acusa al régimen de Nicolás Maduro, a quien no reconoce como presidente, de ser el líder de un cártel del narcotráfico, el Cártel de Los Soles, y de inundar Estados Unidos de cocaína, que envía a México y de ahí a suelo estadounidense, según la argumentación de la administración republicana.