En redes sociales circula el video en el que un grupo de alumnos, de una escuela primaria de Tijuana, Baja California, permanece bajo las bancas para resguardarse de la balacera que se escucha afuera, mientras que su profesora entona un canción para tranquilizarlos.

Los hechos ocurrieron cuando elementos de la Policía Municipal se enfrentaron a tiros con dos personas en el bulevar 2000, en el fraccionamiento Homex, en las cercanías de la Escuela Primaria “Leona Vicario”; ante las detonaciones de arma de fuego la docente trató de poner a salvo a los niños y niñas.

En el video se ve a los estudiantes de primaria cantando con su maestra, “Mi bello ángel” de Los Primos de Durango.

“Tú eres la persona, la que me ilusiona. La que me emociona, por ti pierdo el rumbo. Y en cada segundo me voy de este mundo. Con sentirte a ti”, cantaban durante la balacera.