Maestra secuestrada murió por tortura: FGE

La profesora jubilada y taxista, Irma Hernández Cruz, quien fue secuestrada y asesinada el mes pasado por un grupo del crimen organizado por negarse a pagar una extorsión, fue agredida, torturada y violentada.

La fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadans, precisó que la víctima falleció a consecuencia de la “agresión, tortura y violencia ejercida” durante su cautiverio que inició el 18 de julio.

Suman cuatro personas sujetas a proceso por el presunto delito de secuestro agravado por el caso que conmocionó al país, debido a que la víctima fue videograbada sometida, hincada y rodeada de un grupo armado.

Los detenidos primero habían sido aprehendidos por presuntos delitos contra instituciones y contra la salud; posteriormente se les notificó en reclusión de una nueva orden de aprehensión por el presunto delito de secuestro agravado.

“Ha habido otros detenidos en la zona norte en un esfuerzo con fuerzas federales y estatales, que están siendo investigados con su presunta participación”, destacó la funcionaria estatal.

Al ser privada de la libertad el viernes 18 de julio por un grupo armado en el norte de Veracruz, familiares y amigos se movilizaron para intentar rescatarla; sin embargo, horas después, el crimen organizado difundió un video.

La profesora de 62 años se encontraba sometida, arrodillada y atada de manos, rodeada por hombres armados; obligada a leer un mensaje donde pedía a los taxistas de esa región pagar la cuota a la delincuencia o de lo contrario sufrirían la misma suerte. Y una semana después, su cuerpo fue localizado.

En cuanto al caso del taxista que había sido atacado a tiros, llevado a un hospital donde fue asesinado, junto con su papá, por un sicario, la Fiscalía del Estado informó que el autor material se encuentra detenido.

Hernández Giadans precisó que el agresor fue detenido en flagrancia y se investiga si pertenece a alguna organización del crimen organizado.