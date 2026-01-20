Maestro colombiano denuncia agresiones

El académico de la Universidad Iberoamericana, Leonardo Escobar, quien permaneció varios días desaparecidos en Nuevo León, expuso que fue golpeado, robado y “orillado a una situación de calle”.

En un video, explicó lo que sucedió entre el 31 de diciembre y el 16 de enero. Relató que llegó el último día del año al aeropuerto de Monterrey, en una escala que debería ser de tres horas.

Señaló que fue golpeado por la Guardia Nacional y estuvo en una celda tres días en Apocada, y cuando salió, se encontraba desorientado, además al llegar al aeropuerto le fueron robadas todas sus pertenencias.

Explicó que lo dejaron dormir una noche en la terminal aérea y luego fue sacado, “obligado a deambular por las inmediaciones del aeropuerto”.

En el video expuso que estuvo cuatro días sin comer, sin agua y sin asistencia, con lo que fue orillado a una situación de calle por varios días y noches.

Señala que fue rescatado por una patrulla que lo daba como persona en situación de calle y lo llevaron a la clínica Comunidad Fénix en el municipio de Juárez, donde estuvo 10 días en “inconsciencia”.

El día 15 recupera su conciencia y empieza a pensar cómo comunicarse con su familia; fue cuando ya estaba el operativo de búsqueda, que permite su localización.

Por su parte, el rector de la Ibero Puebla, Alejandro Guevara Sanginés, reitera su agradecimiento a la comunidad universitaria, sociedad civil e instancias de gobierno que colaboraron en este caso.