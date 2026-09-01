Maestros a favor de regular celulares en escuelas: Delgado

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que 81 % de los maestros encuestados en línea, la semana pasada, dijeron estar de acuerdo en que se emitan lineamientos para regular el uso de celulares en las escuelas.

Detalló que participaron más de 565 mil docentes que contestaron un cuestionario para realizar un diagnóstico del uso de celulares, tabletas, relojes inteligentes, entre otros dispositivos electrónicos.

“El diagnóstico, el 81 % está a favor de que haya lineamientos, de que haya reglas para garantizar el uso seguro y con fines pedagógicos. ¿Qué han experimentado los maestros? Bueno, lo que más se lleva es el celular, casi un 40 % de los maestros que contestaron detectan que llevan celular, el 24 % relojes inteligentes, pues lo utilizan en el aula en el recreo, lo utilizan a la entrada de la salida de clases”, explicó.

El funcionario señaló que 48 % de los maestros advirtieron que el uso de celulares dificulta mantener la atención.

“El 38 % opina que interrumpe las actividades escolares, el 34 % dice que por estar en el celular abandonan alguna convivencia, y están detectando, 38.7 % que conflictos que se generan en redes se trasladan al aula o se trasladan a la escuela”, dijo.

Delgado refirió que 51 % de los maestros propuso emitir protocolos para atender situaciones de riesgo. “Que haya acuerdos con los padres de familia para que ellos también ayuden en este tema del acceso a las tecnologías”, manifestó.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió sobre los efectos que puede generar el uso excesivo de teléfonos celulares y redes sociales entre niñas, niños y jóvenes, por lo que defendió la necesidad de establecer reglas para limitar el uso de estos dispositivos dentro de las escuelas.

“Si uno está todo el día metido en el celular, pues entonces ¿a qué hora juega con sus amigos, amigas? Si uno está metido todo en el celular, ¿a qué hora lee? ¿A ver quién sabe jugar un resorte?”, cuestionó.