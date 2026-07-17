Maestros de la CNTE reactivan protestas

Después de haber finalizado en días pasados su paro nacional en el marco del Mundial, las secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de la Ciudad de México volvieron a salir a las calles.

Ante el término del ciclo escolar, los docentes exigieron en una movilización afuera de la Coordinación Sectorial de Educación Preescolar que se cumplan los acuerdos firmados en la minuta de la mesa tripartita.

Petición

En una movilización pacífica, exigieron audiencia con Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), “para ver las afectaciones que son graves”.

“Nosotros aquí estamos y vamos a seguir”, dijo en esta nueva jornada de protesta Pedro Hernández, secretario de la Sección IX de la CNTE en CDMX.

“Pese a que estamos ya prácticamente en receso escolar, se reactiva la movilización (...). Se trata de que el Gobierno Federal debe cumplir su palabra, debe honrar lo que firma”, dijo.