Maestros protestan por robos y cobro de piso

Unos dos mil trabajadores de la educación del Istmo de Tehuantepec marcharon contra la inseguridad que, denunciaron, se ha traducido en robos de bienes escolares e intentos de cobro de piso mediante amenazas anónimas.

Los maestros de los sectores de Juchitán, Tehuantepec, Salina Cruz, Reforma de Pineda y Matías Romero, se concentraron en el sector de Ciudad Ixtepec, donde, señalaron, se han presentado diversos casos de inseguridad.

En los periodos de vacaciones y los fines de semana, en muchas escuelas de la región denunciaron tanto docentes como padres de familia, se registran robos de tinacos, puertas, pizarrones, climas, ventiladores, cables eléctricos y tubería, ante la falta de vigilantes.

Maestros que pidieron el anonimato denunciaron que en varios Centros de Atención Múltiples que atienden a niños, niñas y jóvenes con alguna discapacidad, se han recibido amenazas de grupos delictivos que exigen el pago de piso para permitirles seguir laborando.