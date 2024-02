“Mafia del poder” crece en Morena, acusa senador

El senador por Morena, José Ramón Enríquez, impugnó la designación de Margarita Valdez y Gonzalo Yáñez como candidatos al Senado por el estado de Durango, tras denunciar que esta decisión se tomó por un acuerdo político de la “mafia del poder” en Morena, encabezada por su dirigente Mario Delgado, quien no respetó el método de encuesta.

En conferencia de prensa, el morenista acusó a Mario Delgado de pactar “en lo oscurito”, sin considerar las recomendaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien siempre ha dicho que se deben definir las candidaturas por encuestas.

“El partido no obedece, tiene intereses, nuevamente Mario Delgado toma decisiones en lo oscurito, esconde hasta las encuestas y en política no hay sorpresas, hay sorprendidos, pero al pueblo no se le engaña, como dice el propio presidente. Y los principios de no mentir, no robar y no traicionar, definitivamente creo que no los ha escuchado Mario Delgado”, lamentó.

El senador recalcó que en el caso de Durango se designó a los dos aspirantes con menor preferencia en las encuestas, lo que demuestra que los procesos internos en Morena se siguen haciendo sin respetar a las bases ni a sus militantes.

José Ramón Enríquez aseguró que existe inconformidad entre los senadores de Morena que buscan la reelección, debido a las imposiciones por parte de la dirigencia del partido.

Advirtió, en este sentido, que no hay elección fácil y las fracturas que se están sumando en Morena podrían contribuir a definir una posible derrota del partido guinda en los próximos comicios.

El legislador duranguense recordó que en el proceso electoral de 2022 en Durango, tampoco se respetaron las encuestas y las malas decisiones de Morena provocaron su derrota en los comicios para renovar la gubernatura.