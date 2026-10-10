Magistrados condenan suspensión de jueza en Zacatecas

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) condenó la decisión del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) de suspender de sus funciones a María Citlallic Vizcaya Zamudio, jueza Segundo de Distrito en Zacatecas, por fallos que según la asociación civil incomodaron al poder local.

Para la Jufed, los castigos que está aplicando el TDJ son para amedrentar a los jueces de carrera judicial que pudieran afectar los intereses de personas cercanas al poder.

Y es que, de acuerdo con el organismo, la jueza fue cesada temporalmente tras emitir suspensiones contra las corridas de toros en Zacatecas, la defensa de los derechos de jubilados y pensionados, y la resolución provisional dictada en contra de la designación de la actual titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Zacatecas.

Implementar mecanismos

Dichas determinaciones judiciales, aseguró la organización, pudieron incomodar a los sectores del poder local, que solicitaron al TDJ implementar mecanismos de presión y sumisión de personas juzgadoras, en este caso imponiendo suspensión a la jueza Vizcaya Zamudio.

Según la Jufed, el Tribunal de Disciplina Judicial se presta a solapar los intereses locales para quedar bien y favorecer al oficialismo, lo que evidencia la profunda vulnerabilidad de los jueces federales frente a lo que calificó de caprichos e intereses de los líderes del oficialismo en cada región del país.

Ante ello, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito reiteró que se debe respetar la independencia judicial y recordó que las decisiones emitidas por los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) que no compartan las partes involucradas deben impugnarse a través de los recursos previstos por la ley.