Mali, símbolo de esperanza para encontrar vidas

Mali, una pastor belga que forma parte del grupo de rescatistas Topos Azteca, se ha convertido en uno de los símbolos de esperanza en medio de toneladas de concreto y devastación para encontrar personas con vida luego de los terremotos en Venezuela.

Incansable, entre montañas de concreto y horas de angustia, Mali, de 7 años de edad, ha logrado junto con su binomio humano, Miguel Ángel García, localizar y rescatar a cuatro personas, dos de ellas con vida y otro perrito entre los escombros.

Miguel Ángel García dijo que la importancia de los perros de rescate es que agilizan las labores.