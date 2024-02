Malsana intervención en proceso electoral: Máynez

El virtual candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, calificó de “insana y malsana” la intervención del presidente López Obrador en el proceso electoral.

Adelantó que se evaluará presentar ante instancias legales este tema, así como recordó que ya ha presentado denuncias por agravios en contra de Xóchitl Gálvez.

En entrevista, luego de participar en la reunión plenaria de legisladores de Movimiento Ciudadano, fue cuestionado sobre la injerencia del presidente en el proceso electoral, incluso con el paquete de reformas que presentó en la víspera.

“Yo creo que ha sido insana, malsana esa intervención. De hecho, lo único que hay que recordarle al jefe del Ejecutivo es lo que él mismo le pedía a Fox en su momento, que les pedía a los presidentes en su momento, dejar a los mexicanos decidir”, pero “no caeremos en una conducta de agravios, insultos, no lo vamos a hacer”.

Comentó que evaluarán en las instancias legales sobre la intromisión del presidente en el proceso electoral, recordando que tiene más de 100 denuncias por actos anticipados de campaña y precampaña de las dos candidatas.

Consideró que si el INE y el TEPJF hicieran su trabajo e interpretaran la ley como está escrita, serían dos candidaturas que no tendrían derecho al registro, puesto que hay violaciones sistemáticas.

“Hemos presentado varias, incluso una en la que agravió a la que hoy es candidata del PRIAN”, recordó en la Vieja Casona de Xicoténcatl.

Sobre si el presidente ya está metido en la contienda, dijo que “él está en eso, es su especialidad, ya será área de nosotros si somos lo suficientemente ingenuos para meterlo. Yo no voy a caer en esa provocación, él no está en la boleta, no voy a meterme a ese tema, mi tema es con las dos candidatas”.

Cuestionado sobre si exhortaría al presidente a bajarse del ring electoral, dijo:

“Yo más bien no creo que no hay que meterlo a él en la contienda electoral. Por eso digo: quiero debatir con las dos candidatas sobre sus propuestas en materia de seguridad, de medio ambiente”.