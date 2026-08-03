Mamá de Dafne confirma autenticidad de audio del 911

Ante la intensa difusión de una presunta llamada de la Comandante Estrellita al número de emergencias 911, en la cual una asistente le daba indicaciones para intentar reanimar a Dafne con RCP, Alejandra Quintos confirmó que sí se trata de Estrella “N”.

Esta revelación la hizo la madre de Dafne Zapata Quintos durante una entrevista que le hizo el periodista Salvador García Soto.

Luego de abordar diferentes temas, al preguntarle específicamente sobre la llamada de Estrellita al 911, Quintos respondió: “Sí es real”.

Y agregó: “Te voy a decir por qué; porque yo hablaba todos los días con esta mujer, desde el día 2 estuve hablando y es la voz de ella, totalmente, y son sus mismos gritos de desesperación, me dijo que ya estaba muerta. Tenía llamadas con ella hasta de 40 minutos, claro que sí es la voz”.