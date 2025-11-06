Mamdani listo para dialogar con presidente de EE. UU.

El demócrata Zohran Mamdani, electo alcalde de Nueva York, afirmó que está listo para dialogar con el presidente Donald Trump sobre “el costo de vida”, un tema que ambos pusieron como principal bandera de sus campañas.

Mamdani, un político de 34 años que se define como “socialista”, fue electo el martes y se convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York cuando asuma el cargo el 1º de enero.

Trump reiteró sus críticas contra Mamdani y consideró que Estados Unidos se enfrenta a una elección entre “comunismo y sentido común”. “Nos ocuparemos de ello”, lanzó ante empresarios.

“La Casa Blanca no me ha llamado para felicitarme”, bromeó Mamdani durante una conferencia de prensa.

“Pero sigo interesado en conversar con el presidente Trump”, afirmó en referencia a las “promesas de campaña sobre el costo de vida”, que le valieron al inquilino de la Casa Blanca el apoyo de una gran parte de las familias de ingresos modestos.

“Creo que la lección para el presidente es que no basta con diagnosticar la crisis que vive la clase trabajadora. Tienes que cumplir con el abordaje de esa crisis”, agregó.

Mamdani, al igual que Trump, puso en el centro de su campaña el alto costo de vida, el impacto de la inflación y los elevados gastos en alimentos. Se impuso al exalcalde Andrew Cuomo, respaldado por el mandatario republicano.