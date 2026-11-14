Mandan mensaje a AMLO por su cumpleaños 73

Este viernes 13 de noviembre, el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumplió 73 años de edad, por lo que seguidores y políticos de la llamada Cuarta Transformación le han enviado mensajes de felicitación.

“Festejamos la vida del presidente López Obrador, quien con su amor al pueblo, honradez, compromiso y arduo trabajo, comenzó la transformación. ¡Feliz cumpleaños y mucha salud! Le mandamos un abrazo y a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller”, escribió Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

La fiscal Ernestina Godoy deseó al exmandatario “que pase un día lleno de alegría, plenitud, y que continúe con su trabajo fructífero”.

“Desde su tierra y su agua”, el gobernador Javier May envió desde “el corazón de Tabasco” un abrazo y sus mejores deseos a Lopez Obrador: “Le deseamos un feliz cumpleaños, con salud y bienestar, reciba el afecto y reconocimiento de esta tierra que siempre será su hogar. Amor con amor se paga”.

“Hoy celebramos la vida de un hombre que cambió el rumbo de la historia de México, que dedicó su vida a luchar por la justicia social y que logró convertir la esperanza de millones de mexicanas y mexicanos en un nuevo proyecto de nación”, expresó la diputada Dolores Padierna.