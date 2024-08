Mandatarios y Morena respaldan a gobernador

Gobernadores y la dirigencia de Morena respaldaron al mandatario estatal de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Además, rechazaron los señalamientos de Ismael “El Mayo” Zambada que presentó mediante su defensa legal.

Los mandatarios estatales mostraron su respaldo a Rubén Rocha Moya ante las mentiras y estigmatización de las que, dicen, ha sido objeto en días recientes.

“La situación ya fue aclarada de manera puntual por el mandatario estatal. Rechazamos tajantemente los falsos señalamientos realizados supuestamente por el señor Ismael Zambada”, destacaron.

Llamado

Asimismo, hicieron un llamado a detener la estigmatización del estado de Sinaloa y de su gente, ya que la historia y grandeza del pueblo sinaloense siempre trascenderán mediante las acciones de unos cuantos.

Los gobernadores de Morena y la dirigencia nacional ratificaron la confianza en el gobernador Rocha Moya.

“Desde que inició en el servicio público hace ya más de tres décadas, nuestro compañero se ha caracterizado por su honestidad y respeto irrestricto a la ley. En este proceso de transformación siempre ha desempeñado sus funciones bajo los principios del movimiento”, aseguraron los mandatarios estatales.

Destacaron que en la Cuarta Transformación siempre se han conducido por los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

En tanto, mantienen el compromiso de trabajar en coordinación con el Ejecutivo federal por la seguridad de todos los mexicanos, así como el de siempre conducirse bajo el marco legal y de las instituciones.