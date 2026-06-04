Manifestantes de la CNTE irrumpen en la SEP

En el décimo día de movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), un grupo de manifestantes entró por la fuerza a las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública (SEP), localizadas en la avenida Universidad 1200, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron cerca del mediodía de este miércoles, cuando miembros de la CNTE derribaron una de las vallas perimetrales que resguardaban dicha dependencia. Para lograrlo, usaron postes de alumbrado público que se encontraban en una obra cercana al inmueble.

Después de abrir un acceso, alrededor de 20 personas encapuchadas ingresaron al edificio, donde, presuntamente, causaron daños al mobiliario, rompieron cristales y prendieron fuego a parte de las instalaciones.

Esta irrupción tuvo una duración aproximada de 15 minutos. Luego, los encapuchados regresaron a las filas del bloqueo que mantenían sobre avenida Universidad y se retiraron del lugar.

Cristales rotos, mobiliario quemado

Al interior del inmueble se pudieron observar los daños ocasionados tras el enfrentamiento con elementos de seguridad. Cristales rotos, mobiliario quemado y rastros del incendio quedaron en distintas áreas de las oficinas, mientras continuaban activadas las sirenas de emergencia.

Durante los hechos, una mujer policía auxiliar resultó intoxicada por el humo generado por el fuego y recibió atención médica.

CNTE sale de Segob sin acuerdos

Este miércoles, la CNTE salió de la Secretaría de Gobernación (Segob) sin acuerdos ni compromisos por parte del gobierno federal para concretar una mesa de diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum, una de las principales exigencias del magisterio disidente.

“No hay apertura. Mostramos voluntad, pero no hay voluntad por parte del gobierno federal”, afirmó Filiberto Frausto Orozco, secretario general de la Sección 34 de la CNTE, al término de la reunión sostenida con autoridades federales.

En conferencia de prensa, el dirigente explicó que la Comisión Nacional Única de Negociación acudió a la dependencia para conocer la respuesta a la solicitud planteada un día antes respecto a una reunión directa con la titular del Ejecutivo federal.

Señaló que la organización esperaba conocer una fecha y hora para la instalación de esa mesa de trabajo; sin embargo, dijo que no hubo una respuesta favorable por parte de las autoridades.

Orozco sostuvo que la CNTE mantiene su insistencia en dialogar de forma directa con la presidenta debido a que fue ella quien durante su campaña se comprometió a abrogar la Ley del Issste, una de las principales demandas del movimiento magisterial.

“Fuimos muy puntuales y enfáticos en decir por qué insistimos en la mesa con la presidenta. Porque fue ella, en su proceso de campaña, quien dijo que estaría abrogando la Ley del Issste”, expresó.

Asimismo, rechazó las versiones que, dijo, intentan reducir las movilizaciones a un conflicto exclusivo de Oaxaca y aseguró que la protesta involucra a miles de trabajadores de distintas entidades del país agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Delgado revela qué ofreció a la CNTE sobre la Usicamm

Por lo anterior, el gobierno federal entregó a la CNTE una propuesta formal para desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), una de las principales demandas del magisterio disidente, aunque sigue sin concretarse la exigencia central de la organización de sostener una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El documento, firmado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, plantea una ruta de trabajo para construir un nuevo esquema de ingreso, promoción y reconocimiento docente que garantice transparencia, respeto a los derechos laborales y combate a la corrupción.

La propuesta establece que el próximo 15 de junio se instalará una mesa plural para elaborar una iniciativa de reforma que sustituya a la Usicamm.

Posteriormente, del 16 de junio al 20 de julio se realizará un diagnóstico de la situación actual, que incluirá el análisis del marco jurídico previo a la reforma educativa de 2013, la revisión de los artículos 3.° y 123 constitucionales, los derechos laborales, los mecanismos de promoción e ingreso, el escalafón, la transparencia, la bilateralidad y la formación continua.

El calendario contempla además la elaboración del proyecto de iniciativa entre el 21 de julio y el 17 de agosto, seguida de una consulta democrática al magisterio del 18 al 31 de agosto.

El gobierno federal plantea presentar la iniciativa ante el Congreso de la Unión el 14 de septiembre.

En el texto, las autoridades recuerdan que la desaparición de la Usicamm forma parte de los compromisos asumidos por la presidenta Claudia Sheinbaum y reiteran su disposición para construir acuerdos mediante el diálogo.