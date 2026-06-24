Manifestantes irrumpen en Congreso

El martes se vivió una jornada caótica en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, ya que este día era el último para aprobar las diferentes reformas en materia electoral de cara al proceso comicial 2026- 2027.

En este marco, un grupo de personas realizó una manifestación en contra de la llamada Ley Serrano en materia de regulación de la Inteligencia Artificial (IA) a la cual acusan de ser un instrumento para restringir el derecho de libertad de expresión, por lo que irrumpió en el recinto legislativo lo que obligó a suspender la sesión de manera temporal.

Diversas organizaciones llevaron a cabo esta movilización “en defensa de la libertad de expresión” y avanzaron por diferentes calles del Centro Histórico de la capital potosina hasta llegar al Congreso del Estado que ya se encontraba resguardado con vallas y elementos de fuerzas de seguridad.

Sin embargo, cientos de inconformes irrumpieron por la fuerza al edificio y posteriormente hasta el pleno del Congreso del Estado en donde ya había dado inicio la sesión, la cual tuvo que ser suspendida para evitar algún incidente violento con las legisladoras y legisladores.