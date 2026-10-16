Manifestantes y policías chocan durante protesta

La policía y manifestantes se enfrentaron en Buenos Aires el jueves durante una multitudinaria marcha para reclamar al gobierno de Javier Milei que cumpla una ley que actualiza el financiamiento en las universidades públicas, constató la AFP.

Los incidentes ocurrieron en simultáneo con el desarrollo del acto central de la protesta en la plaza frente al Congreso, e involucraron a decenas de personas que lanzaron piedras mientras los efectivos policiales disparaban gases lacrimógenos.

La Ley de Financiamiento Universitario implica la actualización salarial por inflación a docentes desde diciembre de 2023, la recomposición de becas estudiantiles y de fondos para el funcionamiento de las universidades.

Pasado el mediodía, miles de personas se concentraban cerca del Congreso en Buenos Aires con banderas de centros de estudiantes y sindicatos docentes con inscripciones como “Milei cumplí la ley” o “La universidad pública es un derecho, no un privilegio”.

“Estamos reclamando que nos paguen lo que nos deben”, dijo Francisca Staiti, secretaria general del gremio docente Conadu Histórica.

La dirigente aseguró que las restricciones presupuestarias se reflejan en el “pluriempleo o la renuncia a los cargos” docentes.