Manipularon propuesta para elección de ministros: AMLO

En la conferencia de prensa del jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que se ha manipulado con la advertencia que con una elección cualquier persona podría ser ministro, lo cual rechazó.

En ese marco, López Obrador fue tajante al expresar: “Se molestan que, porque ahora vamos a elegir jueces, magistrados, así como ministros; cómo no vamos a querer que se elijan, si el Poder Judicial está tomado por la delincuencia de cuello blanco y la delincuencia organizada”.

La propuesta para elegir por medio del voto ciudadano a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha causado “molestia” en sus adversarios y se ha “manipulado” con el argumento de que cualquier persona podría llegar a ocupar este cargo, sostuvo el Ejecutivo Federal.

“Qué bueno, aunque no les guste, que se le deje a la gente que elija. ¿Qué no van a encontrarse a cien candidatos para ministros, mujeres y hombres, con nivel de doctorado, honestos, íntegros, verdaderos jueces, incorruptibles? ¿Qué no hay 100?, ¡ah!, porque están manipulando dando a entender que cualquier va a ser ministros; no, cuando se elegían a los ministros de Juárez y de Lerdo había requisitos, y se cumple con esos requisitos”, explicó.