Mantendrá conversaciones Trump con líderes del Golfo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que se aproxima a un momento decisivo en la guerra contra Irán y que deberá determinar si intensifica la ofensiva militar para intentar poner fin al conflicto.

“Me espera una decisión importante. Quiero intervenir y aniquilarlos, ¿o no? Es una decisión importante. Conmigo, todo es posible”, declaró Trump a Axios.

El mandatario dijo que se encuentra cerca de definir los próximos pasos mientras su Gobierno mantiene abierta la posibilidad de nuevas acciones militares y, al mismo tiempo, explora alternativas diplomáticas.

Próxima reunión

Trump tiene previsto reunirse la próxima semana en Nueva York, al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas, con dirigentes de los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo para analizar la situación y la estrategia posterior al conflicto.

“Quiero saber dónde están y cómo les va. Les hemos brindado una sólida protección”, explicó el presidente a Axios, en referencia a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Qatar, Kuwait y Omán.

A principios de agosto pasado, el magnate evitó la reanudación de los enfrentamientos con Irán tras la presión de los países del Golfo.

Aparte de lo que Trump denominó “escaramuzas” con Irán, el statu quo se mantuvo relativamente estable hasta ahora, a pesar del deterioro de la situación en el Golfo.

Los ataques aéreos combinados entre Arabia Saudita y los hutíes yemeníes también están sacudiendo el estrecho de Bab el-Mandeb, una de las rutas petroleras más importantes del mundo desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo, lo que alimenta los temores sobre la estabilidad del suministro mundial de petróleo de cara al invierno boreal.