Mantendrían acotado riesgo geopolítico del crudo

El riesgo geopolítico del petróleo se mantendría acotado pese a la mayor volatilidad en los precios, debido al exceso de oferta en el mercado global, de acuerdo con Fitch Ratings.

La calificadora señala que una eventual interrupción del suministro de Irán podría ser absorbida por el mercado, mientras que los incrementos potenciales de producción en Venezuela serían limitados en el corto plazo y difíciles de materializar de forma relevante en el largo plazo.

En este contexto, Fitch estima un precio promedio del Brent de 63 dólares por barril para 2026 y mantiene su análisis crediticio con base en un precio de mitad de ciclo de 60 dólares por barril.

Sobreoferta

En ese sentido, dijo que el mercado petrolero mundial continuará en una situación de sobreoferta en 2026. Fitch calcula que la oferta global aumentó en tres millones de barriles diarios (mmbpd) en 2025 y prevé un incremento adicional de 2.5 mmbpd en 2026.

Así, la producción fuera de la OPEP explica 55 % del aumento de 2025 y 48 % del previsto para 2026, impulsada principalmente por Estados Unidos, Canadá, Brasil, Guyana y Argentina.

Recordó que para 2027 se anticipa una moderación en el crecimiento de la oferta no OPEP, en un entorno en el que los productores estadounidenses requieren un precio del West Texas Intermediate (WTI) de entre 61 y 70 dólares por barril para que nuevas perforaciones resulten rentables.

La firma recalcó que Venezuela concentra 17 % de las reservas probadas de petróleo a nivel mundial, pero su participación en la producción global sigue siendo reducida. En noviembre de 2025 aportó 0.8 % del crudo mundial, con una producción de 0.86 millones de barriles diarios y exportaciones por 0.67 millones de barriles diarios.