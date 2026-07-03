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Mantiene CSP alto porcentaje de aprobación

Julio 03 del 2026
Mantiene CSP alto porcentaje de aprobación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aún sigue manteniendo alto porcentaje de calificación en el desempeño general de sus funciones al lograr la aprobación con un 68.33 %, esto de acuerdo a un estudio cuantitativo realizado mediante encuesta digital autoapliacada en la totalidad del país a través de Emotegia, investigación y consultoría.

De acuerdo a la encuesta nacional sobre el desempeño del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, a México le importa tu opinión, hay que recordar que en septiembre del año pasado había logrado un 78 % de aceptación, el cual cayó a 73 % en enero de este año; mientras en marzo subió a 75 %, pero en marzo bajó a 72 % y ahora en junio es de 68 %.

Al cuestionar por todo el país, es en Baja California Sur donde la mandaría nacional tiene un 77.70 de aprobación; Chiapas se ubica en cuarto lugar con 73.61 % y es el estado de Hidalgo donde cuenta con menor aprobación al alcanzar el 53.82 %.

Una de las preguntas de la encuesta de emotegia fue ¿Cuáles han sido los tres principales temas con mejores resultados del Gobierno de la República? Y el 32.43 % puso en primer lugar los apoyos sociales; en tanto en segundo lugar tocó seguridad con 16.24 %, dejando en tercer lugar el combate a la corrupción con 14.89 %.

Cumpliendo con lo que prometio

La población encuestada reconoció en un 72.68 % que la presidenta sí está cumpliendo con lo que prometió en campaña, y solo el 24.19 % dijo que no.

Las preguntas realizadas a dos mil 500 casos efectivos que son mayores de 18 años, consideraron que el trabajo realizado por el gobierno de la presidenta Sheinbaum en un 61.14 % ha mejorado la situación general en su comunidad; en tanto el 24.14 % afirma que ha empeorado; a su vez, el 8.66 % señala sigue igual y el 5.50 % no sabe.

Por último, ante la pregunta de ¿Cómo considera que ha cambiado su situación económica? 47.29 % de los encuestados precisa que ha mejorado, 33.83 % anota que sigue igual y el 18.88 % que ha empeorado.

Cabe mencionar que esta encuesta se estructuró con cuotas por sexo y edad y fue ajustada mediante ponderación estadística para reflejar la composición sociodemográfica de la población electoral.

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