Mantiene Ejército preparativos para el desfile

La mañana del jueves también se realizará el desfile cívico-militar por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el cual saldrá del Zócalo capitalino a las 10 de la mañana. La ruta del desfile fue modificada este año ya que partirá del Circuito Zócalo para tomar avenida 5 de Mayo, el Eje Central Lázaro Cárdenas, posteriormente avenida Juárez y al final avenida de la República, para culminar en el Monumento a la Revolución.