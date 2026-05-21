Mantiene Inzunza intactos sus privilegios

Enrique Inzunza Cázarez mantiene intactos sus privilegios y prerrogativas en el Senado de la República a pesar de las acusaciones en Estados Unidos de sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, con una dieta mensual de 132 mil 900 pesos y apoyo que maneja discrecionalmente, de 200 mil pesos más, por ser presidente de la Comisión de Estudios Legislativos.

El originario de Badiraguato, cuna de los principales capos del narcotráfico en México, fue el principal operador en el Senado de la Reforma Judicial impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y que tuvo como propósito elegir por voto popular a ministros, magistrados y jueces en México.

Paradójicamente y desde antes de la reforma judicial, aunque el legislador acusaba corrupción y nepotismo en el Poder Judicial, ya había tejido una red familiar de jueces y otros funcionarios que operaron a favor de él, de Rubén Rocha y de Morena.

Incluso en 2017, fue acusado por una jueza de haberla acosado sexualmente y enviarle un video desnudo. No hubo ninguna consecuencia.