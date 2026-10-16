Mantiene México categoría 1 en seguridad aérea

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que recibió el informe correspondiente al Programa Internacional de Evaluación de la Seguridad Aérea (IASA, por sus siglas en inglés), realizado por la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) el pasado mes de agosto.

Con esto, la AFAC mantiene la Categoría 1 en seguridad aérea.

De los 339 reactivos revisados, la FAA determinó 21 observaciones de carácter técnico operativo y administrativo, correspondientes a la actualización de normas, circulares y manuales, así como al reforzamiento de programas de inspección, capacitación y personal.

Las etapas siguientes de la citada evaluación son:

En diciembre próximo, la FAA visitará a la AFAC para revisar la atención a las observaciones.

En febrero de 2027, la FAA informará a la AFAC el resultado de la auditoría.

La AFAC refrenda su compromiso para mantener las condiciones de seguridad.