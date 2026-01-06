Mantiene SHCP programa de los autos chocolate

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que durante el 2026 seguirá vigente el programa para la importación definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera.

Pero ahora será con el pago correspondiente de un arancel y cumplir con todos los requisitos que se requieren para su legalización.

Así lo explicó en un comunicado que dio a conocer este lunes sobre los decretos para la importación de autos usados.

Recordó que los ciudadanos que requieran internar un vehículo usado no nacional pueden hacerlo de manera legal y transparente al amparo de las disposiciones que se emitieron.

Decreto presidencial

No obstante, siempre y cuando se apeguen a lo que indica el decreto presidencial por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado el 4 de noviembre de 2024, renovado el 5 de noviembre pasado, y que estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2026.

Este lunes la SHCP indicó que para la importación en la región fronteriza del país, el arancel a pagar es del 1 % para vehículos de cinco a nueve años de antigüedad.

En tanto que para vehículos con antigüedad mayor a 10 años el impuesto a cubrir es del 10 %.

Mientras que para el resto del país, se causa un arancel de 10 % para vehículos de más de ocho años de antigüedad.

Además, deben cumplir con las condiciones físicas, mecánicas y de protección al ambiente, sin el requisito adicional de certificado de origen y pagando los aranceles establecidos.

Informó que hasta el mes de noviembre de 2025 se legalizaron un total de 2 millones 987 mil 839 vehículos, lo que generó ingresos públicos por el pago de la cuota única del aprovechamiento de 2 mil 500 pesos, por un total de 7 mil 302 millones de pesos.

Los recursos que se obtuvieron por la regularización se destinaron a obras de repavimentación en entidades federativas, refirió la dependencia.