Mantiene Simón en alerta a BCS

Ante la trayectoria errática del huracán Simón, categoría 1, y su posible aproximación a Baja California Sur, autoridades estatales activaron el monitoreo permanente del fenómeno y se declararon en etapa preventiva ante el pronóstico de lluvias para los próximos días.

Autoridades convocaron a sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, en la que representantes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informaron que el ciclón se mantiene al sur de la entidad y que su evolución requiere vigilancia ante posibles cambios en su trayectoria y en su categoría.

De acuerdo con los pronósticos presentados, se esperan chubascos aislados entre jueves y viernes, mientras que para el sábado podrían registrarse lluvias puntuales fuertes, principalmente en las regiones centro y sur de Baja California Sur.

El gobernador Víctor Castro Cosío encabezó la reunión y señaló que mantendrán la coordinación entre instituciones de los tres órdenes de gobierno para activar los protocolos de prevención y desplegar acciones en territorio en caso de que las condiciones meteorológicas lo requieran.

El Consejo Estatal de Protección Civil tiene prevista una nueva sesión para este jueves 15 de octubre, a las 20:00 horas, si se mantiene el pronóstico de aproximación del ciclón a la península.

Tormenta tropical Trudy continúa su recorrido

Así también la tormenta tropical Trudy continuará fortaleciéndose al sur de Oaxaca y Guerrero, lo que ocasionará lluvias de distinta intensidad en varias entidades del país.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, Trudy provocará lluvias puntuales muy fuertes en los estados antes mencionados, debido a su presencia frente a las costas del Pacífico sur.

Limpian casi dos toneladas diarias de residuos

Por otra parte, las mareas asociadas a los efectos del huracán Simón en Mazatlán aumentó a casi dos toneladas diarias de residuos acumulados que son arrojados a las playas, los cuales tienen que ser retirados ya que representan un peligro para los turistas y las personas que trabajan en el entorno costero.

Las brigadas de limpieza retiran desde madera, restos de palapas derribadas por las mareas, fragmentos de unicel y basura arrastrada desde ríos, arroyos, esteros y marismas que van a parar a las playas del puerto.