Mantienen bloqueo en la México-Toluca

Familias buscadoras que integran el colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia, denunciaron haber sido agredidas por automovilistas mientras mantienen un bloqueo en la carretera México-Toluca, donde exigen atención de las autoridades para sus demandas de búsqueda de personas desaparecidas.

De acuerdo con la relatoría difundida por el colectivo, la protesta comenzó a las 11:00 horas del martes; sin embargo, al cumplirse 12 horas de manifestación, las familias reportaron agresiones físicas, daños a su campamento y una persona lesionada que requiere atención médica.

Las buscadoras señalaron que varios conductores las amedrentaron y golpearon, además de tirar el campamento.

Denuncian falta de seguridad

En su pronunciamiento, el colectivo advirtió que las personas permanecen en una carretera de alto tránsito sin el resguardo de elementos de seguridad ni señalización suficiente para prevenir nuevos incidentes.

Ante estos hechos, las buscadoras solicitaron la intervención inmediata de los servicios de emergencia y de la Secretaría de Salud para atender a la persona lesionada y revisar el estado físico de las demás integrantes del colectivo.

Entre sus principales demandas, las familias pidieron que el fiscal José Luis Cervantes Martínez acuda a dialogar con ellas y que la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem) y la Secretaría General de Gobierno atiendan sus solicitudes.

Además, hicieron un llamado a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, y al secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, para que garanticen la seguridad e integridad de las manifestantes