Sobre las ocho de la mañana de este martes 24 de noviembre, varios hombres armados ingresaron a un almacén de cadena del Grupo Éxito en Cartagena, Colombia, tras un robo frustrado. Al verse atrapados, tomaron como rehenes a personas que se encontraban en el supermercado. Más de 12 horas después, la crisis continuaba.

Los atacantes intentaron robar un vehículo blindado de valores antes de huir del supermercado, donde tomaron cautivos a unas 30 personas, según autoridades.

Periodistas vieron a varios agentes agachados a la entrada del almacén Éxito, con las pistolas desenfundadas, mientras los francotiradores tomaban posiciones en los tejados cercanos.

Para las 19:00 locales, 10 rehenes habían sido liberados, según informó la policía. Entre ellos, nueve son mujeres de edad avanzada. Quedaba adentro una veintena de cautivos.

Durante la noche, el despliegue de la fuerza pública aumentó, con la llegada de personal de infantería de Marina y el Ejército.

De la Espriella llegaa Cartagena

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se trasladó al Puesto de Mando Unificado (PMU) en Cartagena con el ministro de Defensa, Jorge Mora, para supervisar directamente la evolución del caso.

Este último rechazó toda “acción criminal que ponga en riesgo la vida y la tranquilidad de los ciudadanos”.

Además, se precisó que la fuerza pública continúa trabajando con todas sus capacidades y en “coordinación con las autoridades para garantizar la liberación segura de las personas que aún permanecen secuestradas”.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, aseguró que “la situación está bajo el control de la fuerza pública”, con participación de la policía y la Armada Nacional, además de que destacó el liderazgo directo del presidente en la atención de la emergencia.

Un robo que salió mal

El propio De la Espriella explicó horas antes, desde Villavicencio, que el incidente comenzó cuando un grupo de delincuentes intentó asaltar una camioneta de valores que se encontraba en el centro comercial.

Según el primer mandatario, “las cámaras de seguridad detectaron la presencia de los hombres y los operadores activaron los botones de pánico”, lo que permitió la llegada inmediata de la policía.

Al verse sorprendidos, “los asaltantes se refugiaron en uno de los establecimientos y tomaron como rehenes a 30 personas”, según el balance inicial entregado por el mandatario.

La toma de rehenes se produjo en un momento en que Colombia está sufriendo una oleada de ataques perpetrados por grupos rebeldes contra objetivos gubernamentales, que recientemente se ha extendido a las zonas urbanas.