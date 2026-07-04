Mantienen escenario favorable en tratado de comercio

La decisión de Estados Unidos de no extender de inmediato el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no modifica el escenario favorable para México, ya que el acuerdo seguirá vigente hasta 2036 y el país conserva una ventaja competitiva frente a otros socios comerciales de la economía estadounidense, de acuerdo con un análisis de BBVA Research.

El área de estudios económicos del banco explicó que las exportaciones mexicanas que cumplen con las reglas de origen del T-MEC siguen teniendo acceso libre de aranceles, convirtiéndose en el único acuerdo comercial que ha quedado exento de los aranceles generales impuestos por la actual administración de Estados Unidos. Además, México mantiene uno de los niveles de protección comercial más bajos entre los principales socios de ese país, lo que preserva la competitividad de sus productos en el mercado estadounidense.

BBVA señaló que la decisión de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) de no confirmar una prórroga de 16 años al tratado coincide con su escenario base y no representa una terminación del acuerdo ni una renegociación automática.

El banco destacó que los mercados ya anticipaban este resultado, ya que tras el anuncio del 1.º de julio no se registraron movimientos significativos en el tipo de cambio peso-dólar ni en las medidas de riesgo país de México, lo que sugiere que los inversionistas descontaban la continuidad del tratado bajo un proceso de negociación prolongado.