Mantienen paro nacional de transportistas

El paro nacional al que convocaron organizaciones de transportistas sigue adelante, ante la falta de respuestas a las demandas de los transportistas, por lo que reiteraron que iniciará a las 7:30 de la mañana.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), entre otras instituciones, informaron que el punto de encuentro en la Ciudad de México será la Central de Carga Vallejo.

Esta movilización se da porque la Cámara de Diputados aprobó en la Ley de Ingresos del 2027 la reducción del estímulo fiscal por peajes.

Porque enfrentan extorsiones, inseguridad, además de que hay cambios fiscales que les afectan.

Se propone bajar el límite de ingresos anuales para que las empresas puedan deducir gastos de autopistas, de 300 a 250 millones de pesos, a pesar de que el gremio pidió actualizarlo a 420 millones de pesos.

Además, dicen que no se les escuchó en su petición de mantener los estímulos al uso del diésel, ya que actualmente se les permitía acreditar cerca de 6.42 pesos por litros de diésel, al eliminarse este estímulo se incrementarán sus costos de operación.

Además de que existe preocupación por algún ajuste a la tasa de retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para los operadores, la cual pasaría del 7.5 al 12 %.

Convocatoria a mega paro divide

Ante el llamado que hicieron organizaciones de transportistas como Hamotac, Fematrac y Canacar a un mega paro para hoy lunes 26 ante “múltiples problemáticas”, grupos del gremio se han deslindado del llamado.

Además, la Secretaría de Gobernación (Segob) mantiene el llamado que volvió a hacer el sábado para no afectar a la ciudadanía, al tránsito y al traslado de mercancías.

Las organizaciones convocantes acusaron una “crisis” en el sector transportista y exigieron un diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum, ante el llamado dicha Secretaría.