Mantienen suspensión de labores trabajadores del PJ

Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) mantienen la suspensión total de labores iniciada el viernes 6 de noviembre.

Entre las ciudades con paro laboral se encuentran: Puebla, León, Ciudad de México, Zacatecas, Acapulco, Guanajuato, Toluca.

El motivo de la protesta se debe a un supuesto acuerdo que tiene como finalidad establecer evaluaciones para el PJF y podrían aplicarse sanciones.

Además, los servidores públicos solicitan capacitación judicial, formación profesional, oportunidades reales de crecimiento dentro de la carrera judicial, reconocimiento a la experiencia y preparación de los trabajadores y respeto a la trayectoria profesional del personal.

En redes sociales reconocieron los avances alcanzados en las mesas de diálogo; sin embargo, señalaron que los compromisos anunciados no son suficientes mientras no se traduzcan en modificaciones normativas formalmente aprobadas.