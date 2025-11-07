Mantienen trabajo con gobernador y ediles de Michoacán

En otra reunión virtual, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, continuó con los trabajos para la construcción del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

La secretaria de Gobernación se reunió este jueves con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y con alcaldes y alcaldesas de Michoacán para conocer sus demandas y prioridades.

En el encuentro estuvieron los subsecretarios de la Segob, Arturo Medina Padilla, Clara Luz Flores y Rocío Bárcena.

Petición

“Tuvimos reuniones de trabajo para construir juntas y juntos el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Agradecemos la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como de presidentes municipales”, destacó Ramírez Bedolla.