Manuel Espino sufre derrame cerebral

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que su compañero de bancada, Manuel Espino, se encuentra en terapia intensiva debido a un derrame cerebral que sufrió el miércoles.

“Desde ayer (miércoles) en la noche, tengo comunicación con sus familiares y con las personas que están cercanas a él. El miércoles tuvo un derrame en el cerebro y lo intervinieron hacia las 9, 10 de la noche, está en terapia intensiva”, detalló.

Así, Monreal Ávila confirmó el estado de salud del diputado Manuel Espino ya que en redes sociales habían circulado mensajes alusivos, pero sin confirmación oficial.

“Sí, en efecto, para que se eviten especulación, formalmente, sí tuvo un problema de salud el senador (sic) Manuel Espino, lo intervinieron, en la madrugada del jueves, y deseamos su recuperación, su salud y estamos muy solidarios con su familia y con sus seres queridos; deseamos y le pedimos al creador le dé su salud”, dijo.