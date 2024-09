Manuela Obrador será delegada en Chiapas

A menos de dos semanas de que concluya el sexenio, Manuela Obrador Narváez, prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue designada como nueva delegada del Bienestar en Chiapas.

Esto fue anunciado este martes por Carlos Torres, coordinador general de Programas para el Bienestar, en su cuenta de X, quien afirmó que el trabajo de la prima del todavía presidente será indispensable para fortalecer la política social en esa entidad.

Destacó que Chiapas es el estado de toda la República en donde más se ha reducido la pobreza.

“A partir de hoy, nuestra compañera Manuela Obrador asume como delegada de los Apoyos de Bienestar en Chiapas. Su trabajo será indispensable para fortalecer la política social en este estado, que es donde más se ha reducido la pobreza. Le deseamos mucho éxito en este encargo», señaló.

En la red social, Carlos Torres difundió este mensaje acompañado por una fotografía con la nueva delegada en el Patio Nezahualcóyotl de Palacio Nacional.

Manuela Obrador Narváez es hija de Roberto Obrador y Marlene Narváez; su padre era hermano de Manuela Obrador, madre del presidente de la República.

En septiembre del año pasado, ante las supuestas aspiraciones de Obrador Narváez de buscar la entonces candidatura de Morena a la gubernatura de Chiapas, AMLO consideró que no debería participar porque, señaló, no quiere que se restablezca el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo.

En conferencia de prensa, el mandatario federal reveló que por medio de Zoé Robledo, titular del IMSS y quien decidió no buscar la candidatura del partido guinda en ese estado, “le mandé respetuosamente a decir que eso no”.

¿Tiene alguna opinión sobre las aspiraciones de Manuelita Obrador?, se le preguntó.

“Sí, de que no tiene que participar, o sea, así. No me lo preguntes porque me van a multar, pero es un asunto, yo no quiero que se establezca o se restablezca la mala costumbre del amiguismo, del influyentismo, del nepotismo, de todas esas lacras de la política. No, mi familia, no”.

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que Manuelita puede buscar ser legisladora porque está en su derecho, y si la gente lo decide, pero nada de dedazo.