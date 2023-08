Marcelo Ebrard pide sus rivales que den propuestas

Marcelo Ebrard, aspirante presidencial morenista, señaló que los senadores afines a Claudia Sheinbaum que acusaron que su propuesta del pasaporte violeta es una copia del salario rosa le hacen un “flaco favor” a la ex jefa de Gobierno y retó a que presente su propia iniciativa.

Lo anterior al ser cuestionado sobre los señalamientos de Antares Vázquez y Ovidio Peralta, quienes dijeron que la propuesta es una copia del salario rosa, programa impulsado por el gobierno del Estado de México.

Acompañado de jefas de familia, Ebrard Casaubon detalló que su propuesta de pasaporte violeta consiste en un apoyo mensual de tres mil pesos para jefas de familia. Además dijo que será “el siguiente programa social importante de la 4T”.

“Por ahí vi que me decían, no, es que esto es como el salario rosa. No, esto es un cambio de época, no es una medida aislada. El precedente que veo y que tomé en cuenta: Baja California. El gobierno de Morena en Baja California instrumentó algo parecido, pero esto hay que hacerlo a nivel nacional, si no, no se va a poder”, aseveró.

“Es un cambio de época en materia de género, ¿por qué? Porque sería el objetivo principal de México los próximos años”, añadió.

Indicó que en 2001, cuando AMLO fue jefe de Gobierno, comenzó la pensión para adultos mayores en la capital del país. También rechazó temer que sea sancionado por el INE tras sus propuestas.

Anuncia estreno de su película

Marcelo Ebrard anunció el día de ayer el estreno de su película “El Camino de México”, a través de redes sociales.

“El Camino de México, la película, a partir de hoy (lunes) a las 19:00 horas”, publicó el excanciller en X (Twitter), junto a un video promocional con material de archivo, música y una narración en primera persona.

“Llevo 40 años de carrera política fogueándome y aprendiendo sin descanso en diferentes responsabilidades públicas. Soy un nacionalista nato, un demócrata que cree que la política es el camino para lograr cambios profundos”, se escucha en el tráiler.

“Un México más justo y con un estado de bienestar adecuado al tamaño de país que tenemos, que somos y merecemos. Una ventana de oportunidad que muy pocas veces tienen los países en su historia: cerrar la enorme desigualdad del país”, dice también Ebrard durante el video de 58 segundos.