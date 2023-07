Marcelo Ebrard reiteró que no dejará Morena

El ex canciller Marcelo Ebrard Casaubón reiteró su negativa a salir de Morena para buscar la postulación presidencial, revirando esta vez con una provocación: “Pregúntenle a Claudia si se irá”.

De gira por Torreón, Coahuila, el aspirante a la coordinación de la 4T y por ende de la candidatura presidencial, consideró que la renuncia a la militancia es decisión de quienes van abajo en las encuestas.

“Yo no tengo que irme a ningún lado si vamos ganando, ¿por qué nos vamos a ir a otro lado? Pregúntenle a Claudia si se va a ir a otro lado, pregúntenle a los demás. Nosotros no nos vamos a ir a otro lado”, respondió a pregunta expresa de los reporteros.

Ebrard Casaubón se refirió a que el presidente López Obrador no tiene favoritos, aludiendo incluso a que quienes promueven la candidatura de Claudia Sheinbaum han fundado su campaña en esa afirmación. No obstante, dijo confiar en las encuestas que practicará Morena, pues sostuvo que el mandatario no tiene favoritos.

Por otra parte, el ex canciller y aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, dijo que la derrota de Morena en Coahuila y Durango dejó una lección en cuanto a la división del partido.

No es asunto de género

Indicó también que la elección presidencial de 2024 no es un asunto de género, sino de experiencia y él tiene la mayor de todas, si se considera que ha sido sucesor de Andrés Manuel López Obrador en la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.