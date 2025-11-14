Marcha de Generación Z, pagada por la derecha

Miguel Ángel Elorza Vázquez, coordinador de Infodemia, acusó que la próxima marcha de la Generación Z no es una manifestación orgánica, sino que es pagada e impulsada por la derecha internacional, y en donde, afirmó, militantes del PAN y PRI, así como el empresario Ricardo Salinas Pliego se han montado en esta campaña.

En conferencia de prensa presidencial y al presentar un análisis de esta convocatoria, Elorza Vázquez aseguró que el costo de esta estrategia digital asciende a más de 90 millones de pesos.

“Se dice que quienes convocan son las y los jóvenes nacidos entre 1997 y 2012, la Generación Z, y que esta convocatoria es orgánica, surgida en redes sociales, pero es mentira. Se trata de una convocatoria inorgánica pagada con la participación de la derecha internacional con redes sociales operadas desde el extranjero”.