Marcha de Generación Z termina con disturbios

Después de una hora de patear y golpear las vallas metálicas que protegen Palacio Nacional, manifestantes y encapuchados lograron quitarlas al amenazar dar portazo al recinto, que sigue protegido por cientos de elementos de seguridad.

Desde las 13 horas de este sábado 15 de noviembre, mexicanos que marcharon contra la violencia en México y para exigir justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan (Michoacán), Carlos Manzo, lograron derribar las vallas y policías contestaron con represión y violencia ante el descontento de la población.

Durante media hora, policías y manifestantes se enfrentan en la explanada del Zócalo Capitalino y con golpes, trataron de aproximarse al recinto legislativo para derribar las puertas e ingresar por primera vez para encarar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Hay 120 heridos tras marcha de la generación Z, 60 policías atendidos en el lugar, 40 trasladados al hospital y 20 civiles detenidos.

Auxilian a jóvenes

Paralelo a los enfrentamientos con gases lacrimógenos, extintores y piedras, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CMDX) auxilian a jóvenes que resultan heridos derivado a los golpes y empujones que reciben de los policías.

A unos minutos de derribar las vallas metálicas de Palacio Nacional, granaderos comenzaron a golpear y reprimir a manifestantes y encapuchados.

Médicos se unen a marcha

Un grupo de médicos de distintos hospitales y unidades médicas se unieron a la marcha encabezada por el Movimiento del Sombrero, para denunciar el desabasto de insumos y medicamentos, y condiciones precarias de trabajo que les impide brindar un buen servicio en el sector público.

La abuela de Carlos Manzo, doña Raquel, en silla de ruedas participó en la marcha que avanza en estos momentos sobre Paseo de la Reforma, en dirección al Zócalo capitalino.

En CDMX hay 20 detenidos

El secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Pablo Vázquez, condenó la violencia ocurrida en el Zócalo capitalino durante la Marcha de la “Generación Z”.

El jefe de la policía destacó que un grupo de encapuchados comenzó a agredir a los elementos de la policía.

Derivado de estos actos, destacó que hay 60 policías lesionados con heridas menores y 30 más fueron remitidos a hospitales, al tiempo que informó de la detención de 20 personas las cuales fueron remitidas al Ministerio Público (MP).