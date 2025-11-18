Marcha de la Generación Z deja 19 detenidos

La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, dio a conocer que 19 personas -entre ellas un menor de edad- fueron detenidas por diversas agresiones cometidas durante la marcha de la Generación Z; de estas, tres serán imputadas por el delito de tentativa de homicidio.

En conferencia de prensa, la fiscal puntualizó que tras la manifestación, 29 personas fueron presentadas ante el Ministerio Público (MP) tras ser detenidas en flagrancia.

No obstante, indicó que se retuvo a 18 adultos y a un adolescente, por diversos delitos, mientras que las otras 10 personas fueron remitidas al Juzgado Cívico.

Indicó que en tres casos, las personas fueron remitidas por tentativa de homicidio, en cinco por resistencia por parte de particulares, dos casos de lesiones y robo, ocho fueron por lesiones.

En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la fiscal aseveró que tras la manifestación se iniciaron diversas carpetas de investigación.

Respecto a las detenciones en flagrancia, dijo, se recibió a 29 personas en el MP, de las cuales se retuvo a 18 adultos y un adolescente por diversos delitos. Mientras que las otras 10 personas, fueron remitidas al juzgado cívico, pues se determinó que las lesiones por las que fueron señalados tardan en sanar menos de 15 días, lo cual no está tipificado como delito, sino que son consideradas faltas cívicas.

Trasladan a 7 detenidos al Reclusorio Norte

Además, siete personas, presuntamente involucradas en el delito de tentativa de homicidio durante la manifestación, fueron trasladadas este lunes bajo un fuerte dispositivo de seguridad hacia el Reclusorio Preventivo Varonil Norte para su audiencia inicial.

Los siete presuntos implicados permanecían en la coordinación territorial Cuauhtémoc Uno, ubicada en la colonia Tlatelolco sobre la calle Lerdo, donde fueron ingresados tras su detención ocurrida durante los enfrentamientos registrados en la protesta del fin de semana.

Durante el proceso de traslado, familiares de los imputados intentaron detener el paso del convoy con la intención de conocer el estado de salud de sus parientes. En medio de empujones y forcejeos entre los agentes y los familiares, la furgoneta logró avanzar rumbo al reclusorio, mientras que los allegados permanecieron frente a las instalaciones de la coordinación territorial a la espera de información oficial.

La mañana de ayer lunes, familiares y asesores legales de nueve personas detenidas durante la marcha de la denominada Generación Z se concentraron frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia, en la coordinación territorial Cuauhtémoc Uno, ubicada en la colonia Tlatelolco, para exigir información sobre su paradero y situación jurídica.

Los asistentes denunciaron presuntas irregularidades en las detenciones y pidieron que se respeten los derechos procesales de los implicados. Asimismo, exigieron acceso a la información oficial sobre su situación jurídica y la posibilidad de establecer comunicación directa con ellos.