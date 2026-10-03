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Marcha del 2 de octubre, a 58 años de la represión

Octubre 03 del 2026
Manifestantes conmemoran el 58 aniversario de la matanza en Tlatelolco. El Universal
Manifestantes conmemoran el 58 aniversario de la matanza en Tlatelolco. El Universal

Este 2 de octubre se cumplen 58 años de la masacre de estudiantes en Tlatelolco, un episodio que marcó la historia del país por la represión al movimiento estudiantil por parte del Estado y del presidente de aquella época, el priista Gustavo Díaz Ordaz.

Como cada año, cientos de estudiantes y activistas marchan por las principales calles de la Ciudad de México en memoria de las víctimas asesinadas aquel día y con el llamado a la justicia por las muertes de jóvenes.

Policía de la CDMX agrede a dos periodistas

Antes de la marcha por el 58 aniversario del 2 de octubre de 1968, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) agredieron a al menos dos periodistas, uno del diario “El Sol de México” y otro del portal digital de comunicación “Somos el Medio”.

La primera agresión ocurrió contra Iván Ortiz del periódico “El Sol de México”. De acuerdo con él, los policías comenzaron a amedrentar a estudiantes y cuando iba a documentar fue golpeado y le quitaron su teléfono celular, su mochila, la cual contenía una computador portátil, y una maleta.

“Amigos. Elementos de la policía de la Ciudad de México encapsularon, golpearon y le quitaron sus pertenencias al reportero Iván Ortiz, del Sol de México en Tlatelolco. Por favor compartan”.

La segunda agresión pasó afuera de la estación del Metro Tlatelolco de la Línea 3 de la CDMX, cuando un grupo de elementos empezó a agredir a algunos manifestantes, entre ellos al reportero Mario Marlo, del medio electrónico de comunicación Somos el Medio, a quien le quitaron su teléfono móvil con el que estaba grabando.

La Red Rompe El Miedo reportó alta presencia de agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, armados con cascos y extinguidores, en las inmediaciones de la estación Tlatelolco de la Línea 3 del Metro de la capital del país.

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