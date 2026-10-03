Marcha del 2 de octubre, a 58 años de la represión

Este 2 de octubre se cumplen 58 años de la masacre de estudiantes en Tlatelolco, un episodio que marcó la historia del país por la represión al movimiento estudiantil por parte del Estado y del presidente de aquella época, el priista Gustavo Díaz Ordaz.

Como cada año, cientos de estudiantes y activistas marchan por las principales calles de la Ciudad de México en memoria de las víctimas asesinadas aquel día y con el llamado a la justicia por las muertes de jóvenes.

Policía de la CDMX agrede a dos periodistas

Antes de la marcha por el 58 aniversario del 2 de octubre de 1968, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) agredieron a al menos dos periodistas, uno del diario “El Sol de México” y otro del portal digital de comunicación “Somos el Medio”.

La primera agresión ocurrió contra Iván Ortiz del periódico “El Sol de México”. De acuerdo con él, los policías comenzaron a amedrentar a estudiantes y cuando iba a documentar fue golpeado y le quitaron su teléfono celular, su mochila, la cual contenía una computador portátil, y una maleta.

“Amigos. Elementos de la policía de la Ciudad de México encapsularon, golpearon y le quitaron sus pertenencias al reportero Iván Ortiz, del Sol de México en Tlatelolco. Por favor compartan”.

La segunda agresión pasó afuera de la estación del Metro Tlatelolco de la Línea 3 de la CDMX, cuando un grupo de elementos empezó a agredir a algunos manifestantes, entre ellos al reportero Mario Marlo, del medio electrónico de comunicación Somos el Medio, a quien le quitaron su teléfono móvil con el que estaba grabando.

La Red Rompe El Miedo reportó alta presencia de agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, armados con cascos y extinguidores, en las inmediaciones de la estación Tlatelolco de la Línea 3 del Metro de la capital del país.