Marcha fue una movilización del bloque conservador

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la marcha de trabajadores del Poder Judicial como una movilización del “bloque conservador”, donde señaló que estuvieron también presentes los dirigentes del “PRIAN”.

López Obrador señaló que no comparte los motivos por los que miles de trabajadores del Poder Judicial salieron a manifestarse en defensa de 13 fideicomisos donde se acumulan más de 15 mil millones de pesos.

“Tienen todo el derecho a expresarse, manifestarse. Yo no comparto el que se defiendan privilegios, pero respeto el derecho que tienen de manifestarse. No comparto el que se defiendan privilegios, me parece muy injusto. Si estuviesen defendiendo causas en beneficio del pueblo, pues entones sí, todo mi respeto, toda mi admiración”.

Interrogado sobre la movilización, que de acuerdo a las autoridades capitalinas congregó a ocho mil manifestantes, el mandatario federal insistió en que esta defiende privilegios, además de considerar que la manifestación estuvo “muy menguada, porque una vez hasta llenaron el Zócalo, nada más una vez, pero ya no tienen mucha base social, mucho apoyo ciudadano, porque la gente se da cuenta, no se puede defender lo indefendible”.

Criticó de nuevo que los ministros de la Corte perciban entre 600 y 700 mil pesos mensuales, cuatro veces más que el presidente de la República, lo que resulta inconstitucional.

“Les debería de dar vergüenza. ¿Qué sensibilidad puede tener una persona que supuestamente tiene como trabajo la impartición de justicia y gana un sueldo elevadísimo, que insulta a la mayoría de los mexicanos que obtiene ingresos solo para lo básico? Millones de mexicanos que lamentablemente solo tienen recursos para lo básico”.

Indicó que los 22 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social ganan mensualmente un promedio de 16 mil pesos mensuales, cifra muy lejana al ingreso de los ministros.