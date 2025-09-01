Marcha La Resistencia recorre alcaldía Cuauhtémoc

Entre cientos de manifestantes con carteles de “México no se vende”, “Fuera Morena” y “No vamos a ser Cuba”, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, aseguró no se va a permitir que la historia de países como Venezuela y Nicaragua se repita en México.

No como Venezuela

“Nos duele ver que este país está repitiendo los pasos que llevaron a Venezuela, Nicaragua y Cuba a la pobreza y no lo vamos a permitir. La resistencia nació del amor a México, de creer en el talento y fuerza”, clamó la edil frente a la Diana Cazadora durante el inicio de la marcha denominada La Resistencia.

Cientos de manifestantes a pie o en motocicletas avanzan desde la Diana Cazadora, pasando por Hamburgo hasta el Parque México, donde la alcaldesa y otras cuatro oradoras ofrecerán un mensaje en el Foro Lindbergh.

En la marcha está presente la panista y excandidata a la presidencia de México, Margarita Zavala. Hasta el frente también la acompaña Ceci Flores, madre buscadora.