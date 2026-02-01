Marcha silenciosa en Dinamarca contra Trump

Entre 8 mil y 10 mil personas participaron ayer sábado en una marcha silenciosa en Copenhague organizada por la Asociación de Veteranos de Dinamarca, para protestar contra el presidente estadounidense, Donald Trump, por haber cuestionado el papel de las tropas europeas de la OTAN en Afganistán.

Trump provocó indignación en Dinamarca y en Europa el 22 de enero cuando dijo que las tropas europeas de la OTAN “se quedaron un poco atrás, un poco fuera de las líneas del frente” durante el conflicto de 20 años en Afganistán.

El país escandinavo luchó junto a las fuerzas estadounidenses durante la Guerra del Golfo, así como en Afganistán e Irak.

Los daneses desafiaron el sábado las temperaturas bajo cero en apoyo a sus veteranos y a los 44 daneses muertos en Afganistán.

La policía dijo que calcula que había “al menos 10 mil” manifestantes y los organizadores los estiman entre 8 mil y 10 mil.

“Queremos decirles a los estadounidenses que lo que dijo Trump es un insulto para nosotros y los valores que defendimos juntos”, añadió.