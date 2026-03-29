Marchan contra Trump en su propio país y el mundo

“Policías enmascarados que siembran el terror”, “guerra catastrófica”, “abuso de poder”: comenzaron las marchas contra Donald Trump en todo Estados Unidos, donde se preveía la participación de millones de manifestantes, desde Nueva York hasta Alaska.

Es la tercera vez en menos de un año que el país es convocado a salir a las calles por una coalición de organizaciones unidas bajo el lema “No Kings” (Sin reyes), que se ha consolidado como el mayor movimiento de protesta desde el regreso del magnate a la Casa Blanca.

La primera, celebrada en junio de 2025 —el día del 79º cumpleaños del presidente y de un desfile militar en Washington— reunió a varios millones en todo el país.

Más de mil personas comenzaron a marchar la mañana de este sábado en Atlanta y en Washington D.C.. En los suburbios de Detroit, los manifestantes se concentraron a pesar de las temperaturas bajo cero.

Con la tasa de aprobación de Trump en mínimos históricos, en torno al 40 %, y de cara a las elecciones de medio mandato en noviembre, los organizadores anunciaron la participación de varios millones de manifestantes en todo el país.

En el exterior, también se registraron protestas contra el presidente estadounidense, en Roma, Ámsterdam, Madrid y otras capitales.