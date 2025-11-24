Marchan en CDMX para exigir jornada laboral de 40 horas

Colectivos a favor de la reducción de la jornada laboral a 40 horas marcharon desde el Zócalo de la Ciudad de México al Senado de la República para exigir la implementación de la reforma sin gradualidad y reprocharon la falta de voluntad política de Morena para aprobarla.

En medio de banderas y consignas, los contingentes, conformados por unas cien personas, se concentraron en la Plaza de la Constitución y protestaron de manera pacífica por las calles de Francisco I. Madero y avenida Paseo de la Reforma.

Eduardo Alanís, integrante del Frente Nacional por las 40 Horas, criticó el aplazamiento de la aprobación de la iniciativa tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, así como la intención de la Presidencia de la República por aprobar ésta de manera gradual.

En ese sentido, sostuvo que el congelamiento del proyecto es una muestra de la falta de voluntad política para aprobarla “porque es una cuestión de intereses. Si Morena se dice clase trabajadora, partido de izquierda o ‘primero los pobres’ hoy tienen mayoría. No tienen ningún pretexto para no pasar la reforma”.

“Si estuvieran legislando para nosotros ya lo hubieran pasado. No tienen quien les ponga trabas. La oposición legislativamente está muerta”, abundó.

Para él, la aprobación de la reforma no ocasionará mayores daños para la clase empresarial, por lo que aseveró que “quien hoy realmente está sufriendo y pagando las consecuencias de las largas jornadas laborales son los trabajadores”.

Mauricio, integrante del Frente Memero Subversivo, afirmó que México es uno de los países que más trabaja en el mundo y por ello es importante que se legisle de manera urgente para reducir la jornada laboral. Para él, es “indignante” que desde la Presidencia de la República se haya decidido implementar la iniciativa de manera gradual, “porque es una postura que está a favor del empresariado y solamente se está evadiendo algo que es urgente”. Andrés acudió a la manifestación, “porque es muy importante involucrarse en este tipo de movilizaciones que buscan reivindicar y exigir los derechos que merecemos los trabajadores”.