Marchan familiares de vigilante señalado por feminicidio

Ayer sábado, familiares y abogados de Juan Jesús —el presunto asesino de Edith Guadalupe—, al igual que varias familias, participaron en una marcha para denunciar casos de presunta fabricación de delitos.

Tres días después de que se vinculó a proceso al vigilante del edificio de avenida Revolución número 829, por el delito de feminicidio, sus defensores señalaron que el movimiento que partió de la glorieta del Ángel de la Independencia y llegó al Zócalo es para denunciar detenciones de personas inocentes.

El abogado Julián González dijo que visitó a su defendido el pasado jueves.

Entre los manifestantes hubo varios que aseguraron tener un familiar detenido o vinculado a proceso de forma injustificada.

En la manifestación participaron aproximadamente 200 personas.