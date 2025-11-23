Marchan familiares y amigos; piden justicia para Rodrigo

Al grito de “Justicia para Rodrigo” y “entreguen a los asesinos”, cientos de personas, salieron a las calles principales de Villahermosa, para exigir justicia para Rodrigo Isidro Ricárdez, joven de 20 años, asesinado presuntamente por policías estatales.

Rodrigo, fue asesinado a balazos el 14 de noviembre pasado, presuntamente en un acto de abuso policial, ocurrido en la colonia José María Pino Suárez, en Villahermosa.

En un primer momento los manifestantes se congregaron en las inmediaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) donde con lonas y pancartas denunciaron el artero crimen del joven estudiante de veterinaria. Allí el fiscal, Óscar Vázquez Landero salió un momento de su oficina para ofrecerles condolencias a don Lucio Isidro Álvarez, padre de la víctima y ofreció una audiencia a la familia en el momento que lo consideren oportuno.

Cuestionado por la prensa sobre si los policías acusados de la agresión habían sido separados del cargo, señaló que desconocía esa información, pero la participación de los uniformados era una de las líneas de investigación.