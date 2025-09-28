Marchan por aborto legal, seguro y gratuito

Hoy domingo, 28 de septiembre, se conmemora el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, por lo que cientos de mujeres en la Ciudad de México tomarán las calles.

De acuerdo con las organizadoras, la intención es “hacer mucho ruido” para exigir que este derecho se garantice para todas las mujeres.

“Este sonidero se hará frente al Senado de la República para exigir la garantización del aborto, porque queremos un aborto libre, sin causales y seguir reconociendo a las acompañantas”, explicó Victoria Ávila, integrante de Michis Aborteros, una de las colectivas que organizó el evento.

Sonidero disidente

Entre las organizadoras están Fondo de aborto para justicia social María; Católicas por el derecho a decidir México; ddeser, Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México; Ipas Latinoamérica y el Caribe; Gire; y la colectiva de “acompañantas” Michis Aborteros.

A la manifestación se sumarán transmasculinos, hombres trans y personas no binarias por el aborto libre.

“Trae tus consignas, también compartiremos algunas sobre el aborto desde un enfoque de transmasculinidades, personas no binaries y hombres trans”, dijeron .

La colectiva We R Women On Fire convocó a tomar las calles este domingo por los derechos reproductivos. Punto de encuentro en la Glorieta de las Mujeres que Luchan en la CDMX. Después avanzarán a las 14:00 horas rumbo al Zócalo. Habrá actividades de cierre al finalizar la marcha.